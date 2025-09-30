- Panoramica
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem
Il tasso di cambio CIM-PA ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.49 e ad un massimo di 22.60.
Segui le dinamiche di Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CIM-PA oggi?
Oggi le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem sono prezzate a 22.52. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 22.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIM-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem pagano dividendi?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem è attualmente valutato a 22.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIM-PA.
Come acquistare azioni CIM-PA?
Puoi acquistare azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem al prezzo attuale di 22.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.52 o 22.82, mentre 15 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIM-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CIM-PA?
Investire in Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 21.10 - 23.25 e il prezzo attuale 22.52. Molti confrontano 0.09% e 0.22% prima di effettuare ordini su 22.52 o 22.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIM-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 23.25. All'interno di 21.10 - 23.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?
Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) nel corso dell'anno è stato 21.10. Confrontandolo con gli attuali 22.52 e 21.10 - 23.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIM-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIM-PA?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.65 e 0.22%.
- Chiusura Precedente
- 22.65
- Apertura
- 22.60
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Minimo
- 22.49
- Massimo
- 22.60
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- 0.09%
- Variazione Semestrale
- 0.22%
- Variazione Annuale
- 0.22%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4