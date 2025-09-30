QuotazioniSezioni
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIM-PA ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.49 e ad un massimo di 22.60.

Segui le dinamiche di Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CIM-PA oggi?

Oggi le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem sono prezzate a 22.52. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 22.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CIM-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem pagano dividendi?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem è attualmente valutato a 22.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CIM-PA.

Come acquistare azioni CIM-PA?

Puoi acquistare azioni Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem al prezzo attuale di 22.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.52 o 22.82, mentre 15 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CIM-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CIM-PA?

Investire in Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem implica considerare l'intervallo annuale 21.10 - 23.25 e il prezzo attuale 22.52. Molti confrontano 0.09% e 0.22% prima di effettuare ordini su 22.52 o 22.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CIM-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo massimo di CHIMERA INVESTMENT CORP nell'ultimo anno è stato 23.25. All'interno di 21.10 - 23.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CHIMERA INVESTMENT CORP?

Il prezzo più basso di CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) nel corso dell'anno è stato 21.10. Confrontandolo con gli attuali 22.52 e 21.10 - 23.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CIM-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CIM-PA?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.65 e 0.22%.

Intervallo Giornaliero
22.49 22.60
Intervallo Annuale
21.10 23.25
Chiusura Precedente
22.65
Apertura
22.60
Bid
22.52
Ask
22.82
Minimo
22.49
Massimo
22.60
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
0.09%
Variazione Semestrale
0.22%
Variazione Annuale
0.22%
