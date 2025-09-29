- 概要
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem
CIM-PAの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり22.49の安値と22.60の高値で取引されました。
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CIM-PA株の現在の価格は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株価は本日22.52です。-0.57%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は15に達しました。CIM-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの現在の価格は22.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.22%やUSDにも注目します。CIM-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CIM-PA株を買う方法は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株は現在22.52で購入可能です。注文は通常22.52または22.82付近で行われ、15や-0.35%が市場の動きを示します。CIM-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CIM-PA株に投資する方法は？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅21.10 - 23.25と現在の22.52を考慮します。注文は多くの場合22.52や22.82で行われる前に、0.09%や0.22%と比較されます。CIM-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？
CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は23.25でした。21.10 - 23.25内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？
CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PA)の年間最安値は21.10でした。現在の22.52や21.10 - 23.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CIM-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、0.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.65
- 始値
- 22.60
- 買値
- 22.52
- 買値
- 22.82
- 安値
- 22.49
- 高値
- 22.60
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- 0.22%
- 1年の変化
- 0.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前