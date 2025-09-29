クォートセクション
通貨 / CIM-PA
株に戻る

CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIM-PAの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり22.49の安値と22.60の高値で取引されました。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CIM-PA株の現在の価格は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株価は本日22.52です。-0.57%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は15に達しました。CIM-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株は配当を出しますか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの現在の価格は22.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.22%やUSDにも注目します。CIM-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PA株を買う方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemの株は現在22.52で購入可能です。注文は通常22.52または22.82付近で行われ、15や-0.35%が市場の動きを示します。CIM-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CIM-PA株に投資する方法は？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemへの投資では、年間の値幅21.10 - 23.25と現在の22.52を考慮します。注文は多くの場合22.52や22.82で行われる前に、0.09%や0.22%と比較されます。CIM-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最高値は？

CHIMERA INVESTMENT CORPの過去1年の最高値は23.25でした。21.10 - 23.25内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CHIMERA INVESTMENT CORPの株の最低値は？

CHIMERA INVESTMENT CORP(CIM-PA)の年間最安値は21.10でした。現在の22.52や21.10 - 23.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CIM-PAの動きはライブチャートで確認できます。

CIM-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeemは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、0.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.49 22.60
1年のレンジ
21.10 23.25
以前の終値
22.65
始値
22.60
買値
22.52
買値
22.82
安値
22.49
高値
22.60
出来高
15
1日の変化
-0.57%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
0.22%
1年の変化
0.22%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待