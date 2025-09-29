报价部分
货币 / CIM-PA
回到股票

CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CIM-PA汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点22.49和高点22.60进行交易。

关注Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CIM-PA股票今天的价格是多少？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem股票今天的定价为22.52。它在-0.57%范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到15。CIM-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem股票是否支付股息？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem目前的价值为22.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪CIM-PA走势。

如何购买CIM-PA股票？

您可以以22.52的当前价格购买Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem股票。订单通常设置在22.52或22.82附近，而15和-0.35%显示市场活动。立即关注CIM-PA的实时图表更新。

如何投资CIM-PA股票？

投资Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem需要考虑年度范围21.10 - 23.25和当前价格22.52。许多人在以22.52或22.82下订单之前，会比较0.09%和。实时查看CIM-PA价格图表，了解每日变化。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHIMERA INVESTMENT CORP的最高价格是23.25。在21.10 - 23.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem的绩效。

CHIMERA INVESTMENT CORP股票的最低价格是多少？

CHIMERA INVESTMENT CORP（CIM-PA）的最低价格为21.10。将其与当前的22.52和21.10 - 23.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CIM-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CIM-PA股票是什么时候拆分的？

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和0.22%中可见。

日范围
22.49 22.60
年范围
21.10 23.25
前一天收盘价
22.65
开盘价
22.60
卖价
22.52
买价
22.82
最低价
22.49
最高价
22.60
交易量
15
日变化
-0.57%
月变化
0.09%
6个月变化
0.22%
年变化
0.22%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值