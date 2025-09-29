- Panorámica
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem
El tipo de cambio de CIM-PA de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.49, mientras que el máximo ha alcanzado 22.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIM-PA hoy?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) se evalúa hoy en 22.52. El instrumento se negocia dentro de -0.57%; el cierre de ayer ha sido 22.65 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIM-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem se evalúa actualmente en 22.52. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.22% y USD. Monitoree los movimientos de CIM-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIM-PA?
Puede comprar acciones de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) al precio actual de 22.52. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.52 o 22.82, mientras que 15 y -0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIM-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIM-PA?
Invertir en Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem implica tener en cuenta el rango anual 21.10 - 23.25 y el precio actual 22.52. Muchos comparan 0.09% y 0.22% antes de colocar órdenes en 22.52 o 22.82. Estudie los cambios diarios de precios de CIM-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más alto de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) en el último año ha sido 23.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.10 - 23.25, una comparación con 22.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CHIMERA INVESTMENT CORP?
El precio más bajo de CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) para el año ha sido 21.10. La comparación con los actuales 22.52 y 21.10 - 23.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIM-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIM-PA?
En el pasado, Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.65 y 0.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.65
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Low
- 22.49
- High
- 22.60
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- 0.09%
- Cambio a 6 meses
- 0.22%
- Cambio anual
- 0.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.