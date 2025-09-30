KurseKategorien
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIM-PA hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.49 bis zu einem Hoch von 22.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CIM-PA heute?

Die Aktie von Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) notiert heute bei 22.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.65 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von CIM-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CIM-PA Dividenden?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem wird derzeit mit 22.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CIM-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CIM-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) zum aktuellen Kurs von 22.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.52 oder 22.82 platziert, während 15 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CIM-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CIM-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem müssen die jährliche Spanne 21.10 - 23.25 und der aktuelle Kurs 22.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.09% und 0.22%, bevor sie Orders zu 22.52 oder 22.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CIM-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?

Der höchste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.25. Innerhalb von 21.10 - 23.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CHIMERA INVESTMENT CORP?

Der niedrigste Kurs von CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.52 und der Spanne 21.10 - 23.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CIM-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CIM-PA statt?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.65 und 0.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.49 22.60
Jahresspanne
21.10 23.25
Vorheriger Schlusskurs
22.65
Eröffnung
22.60
Bid
22.52
Ask
22.82
Tief
22.49
Hoch
22.60
Volumen
15
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
0.09%
6-Monatsänderung
0.22%
Jahresänderung
0.22%
