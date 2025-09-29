- Обзор рынка
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem
Курс CIM-PA за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.49, а максимальная — 22.60.
Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CIM-PA сегодня?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) сегодня оценивается на уровне 22.52. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem?
Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 22.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.22% и USD. Отслеживайте движения CIM-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции CIM-PA?
Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) по текущей цене 22.52. Ордера обычно размещаются около 22.52 или 22.82, тогда как 15 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CIM-PA?
Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 21.10 - 23.25 и текущей цены 22.52. Многие сравнивают 0.09% и 0.22% перед размещением ордеров на 22.52 или 22.82. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) за последний год составила 23.25. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 23.25, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?
Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 22.52 и 21.10 - 23.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CIM-PA?
В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 0.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.65
- Open
- 22.60
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Low
- 22.49
- High
- 22.60
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 0.22%
- Годовое изменение
- 0.22%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%