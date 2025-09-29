КотировкиРазделы
CIM-PA: Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem

22.52 USD 0.13 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIM-PA за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.49, а максимальная — 22.60.

Следите за динамикой Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CIM-PA сегодня?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) сегодня оценивается на уровне 22.52. Инструмент торгуется в пределах -0.57%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CIM-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem?

Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem в настоящее время оценивается в 22.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.22% и USD. Отслеживайте движения CIM-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CIM-PA?

Вы можете купить акции Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem (CIM-PA) по текущей цене 22.52. Ордера обычно размещаются около 22.52 или 22.82, тогда как 15 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CIM-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CIM-PA?

Инвестирование в Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem предполагает учет годового диапазона 21.10 - 23.25 и текущей цены 22.52. Многие сравнивают 0.09% и 0.22% перед размещением ордеров на 22.52 или 22.82. Изучайте ежедневные изменения цены CIM-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая высокая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) за последний год составила 23.25. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 23.25, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHIMERA INVESTMENT CORP?

Самая низкая цена CHIMERA INVESTMENT CORP (CIM-PA) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 22.52 и 21.10 - 23.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CIM-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CIM-PA?

В прошлом Chimera Investment Corporation 8.00% Series A Cumulative Redeem проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 0.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.49 22.60
Годовой диапазон
21.10 23.25
Предыдущее закрытие
22.65
Open
22.60
Bid
22.52
Ask
22.82
Low
22.49
High
22.60
Объем
15
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
0.22%
Годовое изменение
0.22%
