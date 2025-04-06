- Visão do mercado
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
A taxa do CHAU para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.60 e o mais alto foi 20.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CHAU Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHAU hoje?
Hoje Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) está avaliado em 20.65. O instrumento é negociado dentro de 0.68%, o fechamento de ontem foi 20.51, e o volume de negociação atingiu 232. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHAU em tempo real.
As ações de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares está avaliado em 20.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.02% e USD. Monitore os movimentos de CHAU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHAU?
Você pode comprar ações de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) pelo preço atual 20.65. Ordens geralmente são executadas perto de 20.65 ou 20.95, enquanto 232 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHAU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHAU?
Investir em Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares envolve considerar a faixa anual 10.88 - 28.24 e o preço atual 20.65. Muitos comparam 7.55% e 45.73% antes de enviar ordens em 20.65 ou 20.95. Estude as mudanças diárias de preço de CHAU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
O maior preço de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) no último ano foi 28.24. As ações oscilaram bastante dentro de 10.88 - 28.24, e a comparação com 20.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
O menor preço de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) no ano foi 10.88. A comparação com o preço atual 20.65 e 10.88 - 28.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHAU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHAU?
No passado Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.51 e 11.02% após os eventos corporativos.
- 20.51
- 20.62
- 20.65
- 20.95
- 20.60
- 20.70
- 232
- 0.68%
- 7.55%
- 45.73%
- 11.02%
- Atu.
- 1.8%
- 1.7%
- 2.1%
- -0.3%
- -0.4%
- 0.0%
- 41.5
- 7.181 milh
- 94.2
- 100.7
- 97.8