- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
El tipo de cambio de CHAU de hoy ha cambiado un 0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.60, mientras que el máximo ha alcanzado 20.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHAU News
- YINN: Benefits And Risks Of A Leveraged Chinese Equity ETF (NYSEARCA:YINN)
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHAU hoy?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) se evalúa hoy en 20.64. El instrumento se negocia dentro de 0.63%; el cierre de ayer ha sido 20.51 y el volumen comercial ha alcanzado 91. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHAU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares se evalúa actualmente en 20.64. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.97% y USD. Monitoree los movimientos de CHAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHAU?
Puede comprar acciones de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) al precio actual de 20.64. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.64 o 20.94, mientras que 91 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHAU?
Invertir en Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 10.88 - 28.24 y el precio actual 20.64. Muchos comparan 7.50% y 45.66% antes de colocar órdenes en 20.64 o 20.94. Estudie los cambios diarios de precios de CHAU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) en el último año ha sido 28.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.88 - 28.24, una comparación con 20.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) para el año ha sido 10.88. La comparación con los actuales 20.64 y 10.88 - 28.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHAU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHAU?
En el pasado, Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.51 y 10.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.51
- Open
- 20.65
- Bid
- 20.64
- Ask
- 20.94
- Low
- 20.60
- High
- 20.67
- Volumen
- 91
- Cambio diario
- 0.63%
- Cambio mensual
- 7.50%
- Cambio a 6 meses
- 45.66%
- Cambio anual
- 10.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8