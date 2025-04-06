- Aperçu
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
Le taux de change de CHAU a changé de 0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.62 et à un maximum de 20.70.
Suivez la dynamique Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHAU Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHAU aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares est cotée à 20.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.78%, a clôturé hier à 20.51 et son volume d'échange a atteint 93. Le graphique en temps réel du cours de CHAU présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares est actuellement valorisé à 20.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHAU.
Comment acheter des actions CHAU ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares au cours actuel de 20.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.67 ou de 20.97, le 93 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHAU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHAU ?
Investir dans Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.88 - 28.24 et le prix actuel 20.67. Beaucoup comparent 7.66% et 45.87% avant de passer des ordres à 20.67 ou 20.97. Consultez le graphique du cours de CHAU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares l'année dernière était 28.24. Au cours de 10.88 - 28.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) sur l'année a été 10.88. Sa comparaison avec 20.67 et 10.88 - 28.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHAU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHAU a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.51 et 11.13% après les opérations sur titres.
