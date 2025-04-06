- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
Il tasso di cambio CHAU ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.62 e ad un massimo di 20.70.
Segui le dinamiche di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHAU News
- YINN: Benefits And Risks Of A Leveraged Chinese Equity ETF (NYSEARCA:YINN)
- The Interesting Case Of The Hong Kong Bull Run
- Trade Tensions A Boon For Europe's Domestic Champions
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- The Impact Of Trump’s Tariffs So Far
- The Hardest Time To Stay Disciplined
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHAU oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares sono prezzate a 20.67. Viene scambiato all'interno di 0.78%, la chiusura di ieri è stata 20.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHAU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares è attualmente valutato a 20.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHAU.
Come acquistare azioni CHAU?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares al prezzo attuale di 20.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.67 o 20.97, mentre 93 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHAU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHAU?
Investire in Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 10.88 - 28.24 e il prezzo attuale 20.67. Molti confrontano 7.66% e 45.87% prima di effettuare ordini su 20.67 o 20.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHAU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares nell'ultimo anno è stato 28.24. All'interno di 10.88 - 28.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) nel corso dell'anno è stato 10.88. Confrontandolo con gli attuali 20.67 e 10.88 - 28.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHAU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHAU?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.51 e 11.13%.
- Chiusura Precedente
- 20.51
- Apertura
- 20.62
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Minimo
- 20.62
- Massimo
- 20.70
- Volume
- 93
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- 7.66%
- Variazione Semestrale
- 45.87%
- Variazione Annuale
- 11.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8