CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares

20.67 USD 0.16 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHAU ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.62 e ad un massimo di 20.70.

Segui le dinamiche di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CHAU oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares sono prezzate a 20.67. Viene scambiato all'interno di 0.78%, la chiusura di ieri è stata 20.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 93. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHAU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares è attualmente valutato a 20.67. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHAU.

Come acquistare azioni CHAU?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares al prezzo attuale di 20.67. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.67 o 20.97, mentre 93 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHAU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CHAU?

Investire in Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 10.88 - 28.24 e il prezzo attuale 20.67. Molti confrontano 7.66% e 45.87% prima di effettuare ordini su 20.67 o 20.97. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHAU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares nell'ultimo anno è stato 28.24. All'interno di 10.88 - 28.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) nel corso dell'anno è stato 10.88. Confrontandolo con gli attuali 20.67 e 10.88 - 28.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHAU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHAU?

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.51 e 11.13%.

Intervallo Giornaliero
20.62 20.70
Intervallo Annuale
10.88 28.24
Chiusura Precedente
20.51
Apertura
20.62
Bid
20.67
Ask
20.97
Minimo
20.62
Massimo
20.70
Volume
93
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
7.66%
Variazione Semestrale
45.87%
Variazione Annuale
11.13%
