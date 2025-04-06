- Übersicht
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
Der Wechselkurs von CHAU hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.60 bis zu einem Hoch von 20.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHAU News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHAU heute?
Die Aktie von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) notiert heute bei 20.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.68% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.51 und das Handelsvolumen erreichte 232. Das Live-Chart von CHAU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHAU Dividenden?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares wird derzeit mit 20.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHAU zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHAU-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) zum aktuellen Kurs von 20.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.65 oder 20.95 platziert, während 232 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHAU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHAU-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares müssen die jährliche Spanne 10.88 - 28.24 und der aktuelle Kurs 20.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.55% und 45.73%, bevor sie Orders zu 20.65 oder 20.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHAU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) im vergangenen Jahr lag bei 28.24. Innerhalb von 10.88 - 28.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) im Laufe des Jahres betrug 10.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.65 und der Spanne 10.88 - 28.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHAU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHAU statt?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.51 und 11.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.51
- Eröffnung
- 20.62
- Bid
- 20.65
- Ask
- 20.95
- Tief
- 20.60
- Hoch
- 20.70
- Volumen
- 232
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 7.55%
- 6-Monatsänderung
- 45.73%
- Jahresänderung
- 11.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8