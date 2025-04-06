クォートセクション
通貨 / CHAU
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares

20.64 USD 0.13 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHAUの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり20.60の安値と20.67の高値で取引されました。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CHAU News

よくあるご質問

CHAU株の現在の価格は？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの株価は本日20.64です。0.63%内で取引され、前日の終値は20.51、取引量は91に達しました。CHAUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの現在の価格は20.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.97%やUSDにも注目します。CHAUの動きはライブチャートで確認できます。

CHAU株を買う方法は？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの株は現在20.64で購入可能です。注文は通常20.64または20.94付近で行われ、91や-0.05%が市場の動きを示します。CHAUの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHAU株に投資する方法は？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesへの投資では、年間の値幅10.88 - 28.24と現在の20.64を考慮します。注文は多くの場合20.64や20.94で行われる前に、7.50%や45.66%と比較されます。CHAUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの過去1年の最高値は28.24でした。10.88 - 28.24内で株価は大きく変動し、20.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(CHAU)の年間最安値は10.88でした。現在の20.64や10.88 - 28.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHAUの動きはライブチャートで確認できます。

CHAUの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.51、10.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.60 20.67
1年のレンジ
10.88 28.24
以前の終値
20.51
始値
20.65
買値
20.64
買値
20.94
安値
20.60
高値
20.67
出来高
91
1日の変化
0.63%
1ヶ月の変化
7.50%
6ヶ月の変化
45.66%
1年の変化
10.97%
