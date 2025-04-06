КотировкиРазделы
CHAU
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares

20.67 USD 0.16 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHAU за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.62, а максимальная — 20.70.

Следите за динамикой Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CHAU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHAU сегодня?

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) сегодня оценивается на уровне 20.67. Инструмент торгуется в пределах 0.78%, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 20.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения CHAU на графике в реальном времени.

Как купить акции CHAU?

Вы можете купить акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) по текущей цене 20.67. Ордера обычно размещаются около 20.67 или 20.97, тогда как 93 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHAU?

Инвестирование в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 10.88 - 28.24 и текущей цены 20.67. Многие сравнивают 7.66% и 45.87% перед размещением ордеров на 20.67 или 20.97. Изучайте ежедневные изменения цены CHAU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) за последний год составила 28.24. Акции заметно колебались в пределах 10.88 - 28.24, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) за год составила 10.88. Сравнение с текущими 20.67 и 10.88 - 28.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHAU?

В прошлом Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 11.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.62 20.70
Годовой диапазон
10.88 28.24
Предыдущее закрытие
20.51
Open
20.62
Bid
20.67
Ask
20.97
Low
20.62
High
20.70
Объем
93
Дневное изменение
0.78%
Месячное изменение
7.66%
6-месячное изменение
45.87%
Годовое изменение
11.13%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8