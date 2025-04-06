- Обзор рынка
CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
Курс CHAU за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.62, а максимальная — 20.70.
Следите за динамикой Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHAU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHAU сегодня?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) сегодня оценивается на уровне 20.67. Инструмент торгуется в пределах 0.78%, вчерашнее закрытие составило 20.51, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHAU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 20.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.13% и USD. Отслеживайте движения CHAU на графике в реальном времени.
Как купить акции CHAU?
Вы можете купить акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) по текущей цене 20.67. Ордера обычно размещаются около 20.67 или 20.97, тогда как 93 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHAU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHAU?
Инвестирование в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 10.88 - 28.24 и текущей цены 20.67. Многие сравнивают 7.66% и 45.87% перед размещением ордеров на 20.67 или 20.97. Изучайте ежедневные изменения цены CHAU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) за последний год составила 28.24. Акции заметно колебались в пределах 10.88 - 28.24, сравнение с 20.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU) за год составила 10.88. Сравнение с текущими 20.67 и 10.88 - 28.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHAU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHAU?
В прошлом Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.51 и 11.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.51
- Open
- 20.62
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Low
- 20.62
- High
- 20.70
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 7.66%
- 6-месячное изменение
- 45.87%
- Годовое изменение
- 11.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8