报价部分
货币 / CHAU
回到股票

CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares

20.64 USD 0.13 (0.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHAU汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点20.60和高点20.67进行交易。

关注Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHAU新闻

常见问题解答

CHAU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票今天的定价为20.64。它在0.63%范围内交易，昨天的收盘价为20.51，交易量达到91。CHAU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares目前的价值为20.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪CHAU走势。

如何购买CHAU股票？

您可以以20.64的当前价格购买Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票。订单通常设置在20.64或20.94附近，而91和-0.05%显示市场活动。立即关注CHAU的实时图表更新。

如何投资CHAU股票？

投资Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares需要考虑年度范围10.88 - 28.24和当前价格20.64。许多人在以20.64或20.94下订单之前，会比较7.50%和。实时查看CHAU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares的最高价格是28.24。在10.88 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（CHAU）的最低价格为10.88。将其与当前的20.64和10.88 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHAU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.51和10.97%中可见。

日范围
20.60 20.67
年范围
10.88 28.24
前一天收盘价
20.51
开盘价
20.65
卖价
20.64
买价
20.94
最低价
20.60
最高价
20.67
交易量
91
日变化
0.63%
月变化
7.50%
6个月变化
45.66%
年变化
10.97%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8