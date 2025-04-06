CHAU: Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares
今日CHAU汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点20.60和高点20.67进行交易。
关注Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CHAU新闻
常见问题解答
CHAU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票今天的定价为20.64。它在0.63%范围内交易，昨天的收盘价为20.51，交易量达到91。CHAU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares目前的价值为20.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪CHAU走势。
如何购买CHAU股票？
您可以以20.64的当前价格购买Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票。订单通常设置在20.64或20.94附近，而91和-0.05%显示市场活动。立即关注CHAU的实时图表更新。
如何投资CHAU股票？
投资Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares需要考虑年度范围10.88 - 28.24和当前价格20.64。许多人在以20.64或20.94下订单之前，会比较7.50%和。实时查看CHAU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares的最高价格是28.24。在10.88 - 28.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（CHAU）的最低价格为10.88。将其与当前的20.64和10.88 - 28.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHAU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHAU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.51和10.97%中可见。
