CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
A taxa do CFO para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.30 e o mais alto foi 73.53.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CFO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CFO hoje?
Hoje VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) está avaliado em 73.30. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 73.42, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CFO em tempo real.
As ações de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF pagam dividendos?
Atualmente VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF está avaliado em 73.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.80% e USD. Monitore os movimentos de CFO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CFO?
Você pode comprar ações de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) pelo preço atual 73.30. Ordens geralmente são executadas perto de 73.30 ou 73.60, enquanto 10 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CFO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CFO?
Investir em VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 60.03 - 74.07 e o preço atual 73.30. Muitos comparam 0.96% e 7.49% antes de enviar ordens em 73.30 ou 73.60. Estude as mudanças diárias de preço de CFO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
O maior preço de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) no último ano foi 74.07. As ações oscilaram bastante dentro de 60.03 - 74.07, e a comparação com 73.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
O menor preço de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) no ano foi 60.03. A comparação com o preço atual 73.30 e 60.03 - 74.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CFO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CFO?
No passado VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.42 e 4.80% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.42
- Open
- 73.41
- Bid
- 73.30
- Ask
- 73.60
- Low
- 73.30
- High
- 73.53
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 0.96%
- Mudança de 6 meses
- 7.49%
- Mudança anual
- 4.80%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8