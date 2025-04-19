- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Der Wechselkurs von CFO hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.30 bis zu einem Hoch von 73.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFO News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Aflac US CFO Fred Simard takes operational reins
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Financial Officers At Billion-Dollar Firms Planning To Adopt Crypto — Here Are The Stats
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Why Boeing’s new CFO Jay Malave is ‘critical’ to a turnaround
- Opinion: Poorly run companies can be painfully bad stocks. Here’s what to watch out for.
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CFO heute?
Die Aktie von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) notiert heute bei 73.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.42 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von CFO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CFO Dividenden?
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF wird derzeit mit 73.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CFO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CFO-Aktien?
Sie können Aktien von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) zum aktuellen Kurs von 73.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.65 oder 73.95 platziert, während 12 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CFO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CFO-Aktien?
Bei einer Investition in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF müssen die jährliche Spanne 60.03 - 74.07 und der aktuelle Kurs 73.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.45% und 8.01%, bevor sie Orders zu 73.65 oder 73.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CFO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
Der höchste Kurs von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) im vergangenen Jahr lag bei 74.07. Innerhalb von 60.03 - 74.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
Der niedrigste Kurs von VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) im Laufe des Jahres betrug 60.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.65 und der Spanne 60.03 - 74.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CFO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CFO statt?
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.42 und 5.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.42
- Eröffnung
- 73.41
- Bid
- 73.65
- Ask
- 73.95
- Tief
- 73.30
- Hoch
- 73.65
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 1.45%
- 6-Monatsänderung
- 8.01%
- Jahresänderung
- 5.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8