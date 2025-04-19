CotationsSections
Devises / CFO
Retour à Actions

CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

73.42 USD 0.12 (0.16%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CFO a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.40 et à un maximum de 73.42.

Suivez la dynamique VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFO Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CFO aujourd'hui ?

L'action VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF est cotée à 73.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.16%, a clôturé hier à 73.30 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de CFO présente ces mises à jour.

L'action VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF verse-t-elle des dividendes ?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF est actuellement valorisé à 73.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CFO.

Comment acheter des actions CFO ?

Vous pouvez acheter des actions VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF au cours actuel de 73.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.42 ou de 73.72, le 2 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CFO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CFO ?

Investir dans VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 60.03 - 74.07 et le prix actuel 73.42. Beaucoup comparent 1.13% et 7.67% avant de passer des ordres à 73.42 ou 73.72. Consultez le graphique du cours de CFO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ?

Le cours le plus élevé de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF l'année dernière était 74.07. Au cours de 60.03 - 74.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ?

Le cours le plus bas de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) sur l'année a été 60.03. Sa comparaison avec 73.42 et 60.03 - 74.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CFO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CFO a-t-elle été divisée ?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.30 et 4.98% après les opérations sur titres.

Range quotidien
73.40 73.42
Range Annuel
60.03 74.07
Clôture Précédente
73.30
Ouverture
73.40
Bid
73.42
Ask
73.72
Plus Bas
73.40
Plus Haut
73.42
Volume
2
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
1.13%
Changement à 6 Mois
7.67%
Changement Annuel
4.98%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8