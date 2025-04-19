报价部分
货币 / CFO
CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

73.53 USD 0.11 (0.15%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CFO汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点73.41和高点73.53进行交易。

关注VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CFO新闻

常见问题解答

CFO股票今天的价格是多少？

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF股票今天的定价为73.53。它在0.15%范围内交易，昨天的收盘价为73.42，交易量达到3。CFO的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF股票是否支付股息？

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF目前的价值为73.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.13%和USD。实时查看图表以跟踪CFO走势。

如何购买CFO股票？

您可以以73.53的当前价格购买VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF股票。订单通常设置在73.53或73.83附近，而3和0.16%显示市场活动。立即关注CFO的实时图表更新。

如何投资CFO股票？

投资VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF需要考虑年度范围60.03 - 74.07和当前价格73.53。许多人在以73.53或73.83下订单之前，会比较1.28%和。实时查看CFO价格图表，了解每日变化。

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF的最高价格是74.07。在60.03 - 74.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF的绩效。

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF（CFO）的最低价格为60.03。将其与当前的73.53和60.03 - 74.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CFO股票是什么时候拆分的？

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.42和5.13%中可见。

日范围
73.41 73.53
年范围
60.03 74.07
前一天收盘价
73.42
开盘价
73.41
卖价
73.53
买价
73.83
最低价
73.41
最高价
73.53
交易量
3
日变化
0.15%
月变化
1.28%
6个月变化
7.83%
年变化
5.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8