QuotazioniSezioni
Valute / CFO
Tornare a Azioni

CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

73.53 USD 0.11 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFO ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.41 e ad un massimo di 73.53.

Segui le dinamiche di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFO News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CFO oggi?

Oggi le azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF sono prezzate a 73.53. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 73.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF pagano dividendi?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 73.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFO.

Come acquistare azioni CFO?

Puoi acquistare azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 73.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.53 o 73.83, mentre 3 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CFO?

Investire in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 60.03 - 74.07 e il prezzo attuale 73.53. Molti confrontano 1.28% e 7.83% prima di effettuare ordini su 73.53 o 73.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Il prezzo massimo di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 74.07. All'interno di 60.03 - 74.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

Il prezzo più basso di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) nel corso dell'anno è stato 60.03. Confrontandolo con gli attuali 73.53 e 60.03 - 74.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFO?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.42 e 5.13%.

Intervallo Giornaliero
73.41 73.53
Intervallo Annuale
60.03 74.07
Chiusura Precedente
73.42
Apertura
73.41
Bid
73.53
Ask
73.83
Minimo
73.41
Massimo
73.53
Volume
3
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
1.28%
Variazione Semestrale
7.83%
Variazione Annuale
5.13%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8