- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Il tasso di cambio CFO ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.41 e ad un massimo di 73.53.
Segui le dinamiche di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFO News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Aflac US CFO Fred Simard takes operational reins
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Financial Officers At Billion-Dollar Firms Planning To Adopt Crypto — Here Are The Stats
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Why Boeing’s new CFO Jay Malave is ‘critical’ to a turnaround
- Opinion: Poorly run companies can be painfully bad stocks. Here’s what to watch out for.
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CFO oggi?
Oggi le azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF sono prezzate a 73.53. Viene scambiato all'interno di 0.15%, la chiusura di ieri è stata 73.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CFO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF pagano dividendi?
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 73.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CFO.
Come acquistare azioni CFO?
Puoi acquistare azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 73.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.53 o 73.83, mentre 3 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CFO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CFO?
Investire in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 60.03 - 74.07 e il prezzo attuale 73.53. Molti confrontano 1.28% e 7.83% prima di effettuare ordini su 73.53 o 73.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CFO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
Il prezzo massimo di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 74.07. All'interno di 60.03 - 74.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?
Il prezzo più basso di VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) nel corso dell'anno è stato 60.03. Confrontandolo con gli attuali 73.53 e 60.03 - 74.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CFO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CFO?
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.42 e 5.13%.
- Chiusura Precedente
- 73.42
- Apertura
- 73.41
- Bid
- 73.53
- Ask
- 73.83
- Minimo
- 73.41
- Massimo
- 73.53
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 1.28%
- Variazione Semestrale
- 7.83%
- Variazione Annuale
- 5.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8