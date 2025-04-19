CotizacionesSecciones
CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF

73.30 USD 0.12 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CFO de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.30, mientras que el máximo ha alcanzado 73.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CFO hoy?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) se evalúa hoy en 73.30. El instrumento se negocia dentro de -0.16%; el cierre de ayer ha sido 73.42 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CFO en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF se evalúa actualmente en 73.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.80% y USD. Monitoree los movimientos de CFO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CFO?

Puede comprar acciones de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) al precio actual de 73.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 73.30 o 73.60, mientras que 10 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CFO en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CFO?

Invertir en VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF implica tener en cuenta el rango anual 60.03 - 74.07 y el precio actual 73.30. Muchos comparan 0.96% y 7.49% antes de colocar órdenes en 73.30 o 73.60. Estudie los cambios diarios de precios de CFO en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

El precio más alto de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) en el último año ha sido 74.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 60.03 - 74.07, una comparación con 73.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF?

El precio más bajo de VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) para el año ha sido 60.03. La comparación con los actuales 73.30 y 60.03 - 74.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CFO en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CFO?

En el pasado, VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.42 y 4.80% después de las acciones corporativas.

Rango diario
73.30 73.53
Rango anual
60.03 74.07
Cierres anteriores
73.42
Open
73.41
Bid
73.30
Ask
73.60
Low
73.30
High
73.53
Volumen
10
Cambio diario
-0.16%
Cambio mensual
0.96%
Cambio a 6 meses
7.49%
Cambio anual
4.80%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8