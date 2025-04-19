- 概要
CFO: VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFOの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり73.30の安値と73.53の高値で取引されました。
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CFO株の現在の価格は？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの株価は本日73.30です。-0.16%内で取引され、前日の終値は73.42、取引量は10に達しました。CFOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの株は配当を出しますか？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの現在の価格は73.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.80%やUSDにも注目します。CFOの動きはライブチャートで確認できます。
CFO株を買う方法は？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの株は現在73.30で購入可能です。注文は通常73.30または73.60付近で行われ、10や-0.15%が市場の動きを示します。CFOの最新情報はライブチャートで確認できます。
CFO株に投資する方法は？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFへの投資では、年間の値幅60.03 - 74.07と現在の73.30を考慮します。注文は多くの場合73.30や73.60で行われる前に、0.96%や7.49%と比較されます。CFOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの株の最高値は？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの過去1年の最高値は74.07でした。60.03 - 74.07内で株価は大きく変動し、73.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFの株の最低値は？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF(CFO)の年間最安値は60.03でした。現在の73.30や60.03 - 74.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CFOの動きはライブチャートで確認できます。
CFOの株式分割はいつ行われましたか？
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.42、4.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 73.42
- 始値
- 73.41
- 買値
- 73.30
- 買値
- 73.60
- 安値
- 73.30
- 高値
- 73.53
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 7.49%
- 1年の変化
- 4.80%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8