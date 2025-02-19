CotaçõesSeções
Moedas / CEFA
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.94 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CEFA para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.94 e o mais alto foi 35.96.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CEFA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CEFA hoje?

Hoje Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) está avaliado em 35.94. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 35.95, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEFA em tempo real.

As ações de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF está avaliado em 35.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.25% e USD. Monitore os movimentos de CEFA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CEFA?

Você pode comprar ações de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) pelo preço atual 35.94. Ordens geralmente são executadas perto de 35.94 ou 36.24, enquanto 2 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEFA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CEFA?

Investir em Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF envolve considerar a faixa anual 28.53 - 36.18 e o preço atual 35.94. Muitos comparam 3.28% e 12.81% antes de enviar ordens em 35.94 ou 36.24. Estude as mudanças diárias de preço de CEFA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

O maior preço de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) no último ano foi 36.18. As ações oscilaram bastante dentro de 28.53 - 36.18, e a comparação com 35.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

O menor preço de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) no ano foi 28.53. A comparação com o preço atual 35.94 e 28.53 - 36.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEFA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEFA?

No passado Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.95 e 10.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
35.94 35.96
Faixa anual
28.53 36.18
Fechamento anterior
35.95
Open
35.96
Bid
35.94
Ask
36.24
Low
35.94
High
35.96
Volume
2
Mudança diária
-0.03%
Mudança mensal
3.28%
Mudança de 6 meses
12.81%
Mudança anual
10.25%
