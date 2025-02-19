- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
A taxa do CEFA para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.94 e o mais alto foi 35.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEFA Notícias
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEFA hoje?
Hoje Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) está avaliado em 35.94. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 35.95, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEFA em tempo real.
As ações de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF está avaliado em 35.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.25% e USD. Monitore os movimentos de CEFA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEFA?
Você pode comprar ações de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) pelo preço atual 35.94. Ordens geralmente são executadas perto de 35.94 ou 36.24, enquanto 2 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEFA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEFA?
Investir em Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF envolve considerar a faixa anual 28.53 - 36.18 e o preço atual 35.94. Muitos comparam 3.28% e 12.81% antes de enviar ordens em 35.94 ou 36.24. Estude as mudanças diárias de preço de CEFA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
O maior preço de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) no último ano foi 36.18. As ações oscilaram bastante dentro de 28.53 - 36.18, e a comparação com 35.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
O menor preço de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) no ano foi 28.53. A comparação com o preço atual 35.94 e 28.53 - 36.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEFA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEFA?
No passado Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.95 e 10.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.95
- Open
- 35.96
- Bid
- 35.94
- Ask
- 36.24
- Low
- 35.94
- High
- 35.96
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 12.81%
- Mudança anual
- 10.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8