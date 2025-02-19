CotationsSections
Devises / CEFA
Retour à Actions

CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.95 USD 0.12 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CEFA a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.95 et à un maximum de 36.03.

Suivez la dynamique Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CEFA aujourd'hui ?

L'action Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF est cotée à 35.95 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.33%, a clôturé hier à 35.83 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de CEFA présente ces mises à jour.

L'action Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF est actuellement valorisé à 35.95. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CEFA.

Comment acheter des actions CEFA ?

Vous pouvez acheter des actions Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF au cours actuel de 35.95. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.95 ou de 36.25, le 3 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CEFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CEFA ?

Investir dans Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.53 - 36.18 et le prix actuel 35.95. Beaucoup comparent 3.30% et 12.84% avant de passer des ordres à 35.95 ou 36.25. Consultez le graphique du cours de CEFA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF l'année dernière était 36.18. Au cours de 28.53 - 36.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ?

Le cours le plus bas de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) sur l'année a été 28.53. Sa comparaison avec 35.95 et 28.53 - 36.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CEFA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CEFA a-t-elle été divisée ?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.83 et 10.28% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.95 36.03
Range Annuel
28.53 36.18
Clôture Précédente
35.83
Ouverture
36.03
Bid
35.95
Ask
36.25
Plus Bas
35.95
Plus Haut
36.03
Volume
3
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
3.30%
Changement à 6 Mois
12.84%
Changement Annuel
10.28%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8