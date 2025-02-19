- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
CEFAの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.94の安値と35.94の高値で取引されました。
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEFA News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
CEFA株の現在の価格は？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株価は本日35.94です。-0.03%内で取引され、前日の終値は35.95、取引量は1に達しました。CEFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株は配当を出しますか？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの現在の価格は35.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.25%やUSDにも注目します。CEFAの動きはライブチャートで確認できます。
CEFA株を買う方法は？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株は現在35.94で購入可能です。注文は通常35.94または36.24付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CEFAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CEFA株に投資する方法は？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFへの投資では、年間の値幅28.53 - 36.18と現在の35.94を考慮します。注文は多くの場合35.94や36.24で行われる前に、3.28%や12.81%と比較されます。CEFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株の最高値は？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの過去1年の最高値は36.18でした。28.53 - 36.18内で株価は大きく変動し、35.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株の最低値は？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF(CEFA)の年間最安値は28.53でした。現在の35.94や28.53 - 36.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEFAの動きはライブチャートで確認できます。
CEFAの株式分割はいつ行われましたか？
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.95、10.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.95
- 始値
- 35.94
- 買値
- 35.94
- 買値
- 36.24
- 安値
- 35.94
- 高値
- 35.94
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.28%
- 6ヶ月の変化
- 12.81%
- 1年の変化
- 10.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8