クォートセクション
通貨 / CEFA
株に戻る

CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.94 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CEFAの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.94の安値と35.94の高値で取引されました。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFA News

よくあるご質問

CEFA株の現在の価格は？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株価は本日35.94です。-0.03%内で取引され、前日の終値は35.95、取引量は1に達しました。CEFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株は配当を出しますか？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの現在の価格は35.94です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.25%やUSDにも注目します。CEFAの動きはライブチャートで確認できます。

CEFA株を買う方法は？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株は現在35.94で購入可能です。注文は通常35.94または36.24付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CEFAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CEFA株に投資する方法は？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFへの投資では、年間の値幅28.53 - 36.18と現在の35.94を考慮します。注文は多くの場合35.94や36.24で行われる前に、3.28%や12.81%と比較されます。CEFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株の最高値は？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの過去1年の最高値は36.18でした。28.53 - 36.18内で株価は大きく変動し、35.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFの株の最低値は？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF(CEFA)の年間最安値は28.53でした。現在の35.94や28.53 - 36.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CEFAの動きはライブチャートで確認できます。

CEFAの株式分割はいつ行われましたか？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.95、10.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.94 35.94
1年のレンジ
28.53 36.18
以前の終値
35.95
始値
35.94
買値
35.94
買値
36.24
安値
35.94
高値
35.94
出来高
1
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
3.28%
6ヶ月の変化
12.81%
1年の変化
10.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8