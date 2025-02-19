- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Курс CEFA за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.95, а максимальная — 36.03.
Следите за динамикой Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CEFA
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEFA сегодня?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) сегодня оценивается на уровне 35.95. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 35.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 35.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения CEFA на графике в реальном времени.
Как купить акции CEFA?
Вы можете купить акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) по текущей цене 35.95. Ордера обычно размещаются около 35.95 или 36.25, тогда как 3 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEFA?
Инвестирование в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 28.53 - 36.18 и текущей цены 35.95. Многие сравнивают 3.30% и 12.84% перед размещением ордеров на 35.95 или 36.25. Изучайте ежедневные изменения цены CEFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Самая высокая цена Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) за последний год составила 36.18. Акции заметно колебались в пределах 28.53 - 36.18, сравнение с 35.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Самая низкая цена Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) за год составила 28.53. Сравнение с текущими 35.95 и 28.53 - 36.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEFA?
В прошлом Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.83 и 10.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.83
- Open
- 36.03
- Bid
- 35.95
- Ask
- 36.25
- Low
- 35.95
- High
- 36.03
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 3.30%
- 6-месячное изменение
- 12.84%
- Годовое изменение
- 10.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8