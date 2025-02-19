КотировкиРазделы
Валюты / CEFA
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.95 USD 0.12 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEFA за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.95, а максимальная — 36.03.

Следите за динамикой Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CEFA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CEFA сегодня?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) сегодня оценивается на уровне 35.95. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 35.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEFA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 35.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.28% и USD. Отслеживайте движения CEFA на графике в реальном времени.

Как купить акции CEFA?

Вы можете купить акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) по текущей цене 35.95. Ордера обычно размещаются около 35.95 или 36.25, тогда как 3 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEFA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CEFA?

Инвестирование в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 28.53 - 36.18 и текущей цены 35.95. Многие сравнивают 3.30% и 12.84% перед размещением ордеров на 35.95 или 36.25. Изучайте ежедневные изменения цены CEFA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Самая высокая цена Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) за последний год составила 36.18. Акции заметно колебались в пределах 28.53 - 36.18, сравнение с 35.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Самая низкая цена Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) за год составила 28.53. Сравнение с текущими 35.95 и 28.53 - 36.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEFA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CEFA?

В прошлом Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.83 и 10.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.95 36.03
Годовой диапазон
28.53 36.18
Предыдущее закрытие
35.83
Open
36.03
Bid
35.95
Ask
36.25
Low
35.95
High
36.03
Объем
3
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
3.30%
6-месячное изменение
12.84%
Годовое изменение
10.28%
