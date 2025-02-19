报价部分
货币 / CEFA
回到股票

CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.94 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CEFA汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点35.94和高点35.94进行交易。

关注Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CEFA新闻

常见问题解答

CEFA股票今天的价格是多少？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF股票今天的定价为35.94。它在-0.03%范围内交易，昨天的收盘价为35.95，交易量达到1。CEFA的实时价格图表显示了这些更新。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF股票是否支付股息？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF目前的价值为35.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.25%和USD。实时查看图表以跟踪CEFA走势。

如何购买CEFA股票？

您可以以35.94的当前价格购买Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF股票。订单通常设置在35.94或36.24附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CEFA的实时图表更新。

如何投资CEFA股票？

投资Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF需要考虑年度范围28.53 - 36.18和当前价格35.94。许多人在以35.94或36.24下订单之前，会比较3.28%和。实时查看CEFA价格图表，了解每日变化。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF的最高价格是36.18。在28.53 - 36.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF的绩效。

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF股票的最低价格是多少？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF（CEFA）的最低价格为28.53。将其与当前的35.94和28.53 - 36.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CEFA股票是什么时候拆分的？

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.95和10.25%中可见。

日范围
35.94 35.94
年范围
28.53 36.18
前一天收盘价
35.95
开盘价
35.94
卖价
35.94
买价
36.24
最低价
35.94
最高价
35.94
交易量
1
日变化
-0.03%
月变化
3.28%
6个月变化
12.81%
年变化
10.25%
