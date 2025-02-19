QuotazioniSezioni
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.95 USD 0.12 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEFA ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.95 e ad un massimo di 36.03.

Segui le dinamiche di Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CEFA oggi?

Oggi le azioni Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF sono prezzate a 35.95. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 35.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CEFA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF pagano dividendi?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF è attualmente valutato a 35.95. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CEFA.

Come acquistare azioni CEFA?

Puoi acquistare azioni Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF al prezzo attuale di 35.95. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.95 o 36.25, mentre 3 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CEFA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CEFA?

Investire in Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.53 - 36.18 e il prezzo attuale 35.95. Molti confrontano 3.30% e 12.84% prima di effettuare ordini su 35.95 o 36.25. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CEFA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Il prezzo massimo di Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF nell'ultimo anno è stato 36.18. All'interno di 28.53 - 36.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Il prezzo più basso di Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) nel corso dell'anno è stato 28.53. Confrontandolo con gli attuali 35.95 e 28.53 - 36.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CEFA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CEFA?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.83 e 10.28%.

Intervallo Giornaliero
35.95 36.03
Intervallo Annuale
28.53 36.18
Chiusura Precedente
35.83
Apertura
36.03
Bid
35.95
Ask
36.25
Minimo
35.95
Massimo
36.03
Volume
3
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
3.30%
Variazione Semestrale
12.84%
Variazione Annuale
10.28%
