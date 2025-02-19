시세섹션
통화 / CEFA
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.95 USD 0.12 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CEFA 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.95이고 고가는 36.03이었습니다.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

CEFA News

자주 묻는 질문

What is CEFA stock price today?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF stock is priced at 35.95 today. It trades within 0.33%, yesterday's close was 35.83, and trading volume reached 3. The live price chart of CEFA shows these updates.

Does Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF stock pay dividends?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF is currently valued at 35.95. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 10.28% and USD. View the chart live to track CEFA movements.

How to buy CEFA stock?

You can buy Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF shares at the current price of 35.95. Orders are usually placed near 35.95 or 36.25, while 3 and -0.22% show market activity. Follow CEFA updates on the live chart today.

How to invest into CEFA stock?

Investing in Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF involves considering the yearly range 28.53 - 36.18 and current price 35.95. Many compare 3.30% and 12.84% before placing orders at 35.95 or 36.25. Explore the CEFA price chart live with daily changes.

What are Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF stock highest prices?

The highest price of Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF in the past year was 36.18. Within 28.53 - 36.18, the stock fluctuated notably, and comparing with 35.83 helps spot resistance levels. Track Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF performance using the live chart.

What are Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF stock lowest prices?

The lowest price of Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) over the year was 28.53. Comparing it with the current 35.95 and 28.53 - 36.18 shows potential long-term entry points. Watch CEFA moves on the chart live for more details.

When did CEFA stock split?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 35.83, and 10.28% after corporate actions.

일일 변동 비율
35.95 36.03
년간 변동
28.53 36.18
이전 종가
35.83
시가
36.03
Bid
35.95
Ask
36.25
저가
35.95
고가
36.03
볼륨
3
일일 변동
0.33%
월 변동
3.30%
6개월 변동
12.84%
년간 변동율
10.28%
30 9월, 화요일
10:00
USD
Fed 제퍼슨 연설
활동
예측값
훑어보기
13:00
USD
S&P/CS HPI 복합-20 y/y
활동
1.8%
예측값
1.7%
훑어보기
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI 통합-20 n.s.a. m/m
활동
-0.3%
예측값
-0.4%
훑어보기
0.0%
13:45
USD
MNI 시카고 비즈니스 바로미터
활동
예측값
45.8
훑어보기
41.5
14:00
USD
JOLS 채용공고
활동
예측값
7.326 M
훑어보기
7.181 M
14:00
USD
CB 소비자 신뢰 지수
활동
예측값
100.7
훑어보기
97.4