CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.94 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CEFA hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.94 bis zu einem Hoch von 35.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CEFA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CEFA heute?

Die Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) notiert heute bei 35.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.95 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CEFA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CEFA Dividenden?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF wird derzeit mit 35.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEFA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CEFA-Aktien?

Sie können Aktien von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) zum aktuellen Kurs von 35.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.94 oder 36.24 platziert, während 2 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEFA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CEFA-Aktien?

Bei einer Investition in Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF müssen die jährliche Spanne 28.53 - 36.18 und der aktuelle Kurs 35.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.28% und 12.81%, bevor sie Orders zu 35.94 oder 36.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEFA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Der höchste Kurs von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) im vergangenen Jahr lag bei 36.18. Innerhalb von 28.53 - 36.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) im Laufe des Jahres betrug 28.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.94 und der Spanne 28.53 - 36.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CEFA statt?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.95 und 10.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
35.94 35.96
Jahresspanne
28.53 36.18
Vorheriger Schlusskurs
35.95
Eröffnung
35.96
Bid
35.94
Ask
36.24
Tief
35.94
Hoch
35.96
Volumen
2
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
3.28%
6-Monatsänderung
12.81%
Jahresänderung
10.25%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8