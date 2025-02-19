- Übersicht
CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Der Wechselkurs von CEFA hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.94 bis zu einem Hoch von 35.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CEFA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CEFA heute?
Die Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) notiert heute bei 35.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.95 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CEFA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CEFA Dividenden?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF wird derzeit mit 35.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEFA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CEFA-Aktien?
Sie können Aktien von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) zum aktuellen Kurs von 35.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.94 oder 36.24 platziert, während 2 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEFA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CEFA-Aktien?
Bei einer Investition in Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF müssen die jährliche Spanne 28.53 - 36.18 und der aktuelle Kurs 35.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.28% und 12.81%, bevor sie Orders zu 35.94 oder 36.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEFA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Der höchste Kurs von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) im vergangenen Jahr lag bei 36.18. Innerhalb von 28.53 - 36.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) im Laufe des Jahres betrug 28.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.94 und der Spanne 28.53 - 36.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CEFA statt?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.95 und 10.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.95
- Eröffnung
- 35.96
- Bid
- 35.94
- Ask
- 36.24
- Tief
- 35.94
- Hoch
- 35.96
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- 12.81%
- Jahresänderung
- 10.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8