CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

35.94 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CEFA de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.94, mientras que el máximo ha alcanzado 35.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

CEFA News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CEFA hoy?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) se evalúa hoy en 35.94. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 35.95 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CEFA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF se evalúa actualmente en 35.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.25% y USD. Monitoree los movimientos de CEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CEFA?

Puede comprar acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) al precio actual de 35.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.94 o 36.24, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CEFA?

Invertir en Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.53 - 36.18 y el precio actual 35.94. Muchos comparan 3.28% y 12.81% antes de colocar órdenes en 35.94 o 36.24. Estudie los cambios diarios de precios de CEFA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

El precio más alto de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) en el último año ha sido 36.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.53 - 36.18, una comparación con 35.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?

El precio más bajo de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) para el año ha sido 28.53. La comparación con los actuales 35.94 y 28.53 - 36.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CEFA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CEFA?

En el pasado, Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.95 y 10.25% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.94 35.94
Rango anual
28.53 36.18
Cierres anteriores
35.95
Open
35.94
Bid
35.94
Ask
36.24
Low
35.94
High
35.94
Volumen
1
Cambio diario
-0.03%
Cambio mensual
3.28%
Cambio a 6 meses
12.81%
Cambio anual
10.25%
