CEFA: Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
El tipo de cambio de CEFA de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.94, mientras que el máximo ha alcanzado 35.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CEFA hoy?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) se evalúa hoy en 35.94. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 35.95 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CEFA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF se evalúa actualmente en 35.94. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.25% y USD. Monitoree los movimientos de CEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CEFA?
Puede comprar acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) al precio actual de 35.94. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.94 o 36.24, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CEFA?
Invertir en Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.53 - 36.18 y el precio actual 35.94. Muchos comparan 3.28% y 12.81% antes de colocar órdenes en 35.94 o 36.24. Estudie los cambios diarios de precios de CEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
El precio más alto de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) en el último año ha sido 36.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.53 - 36.18, una comparación con 35.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF?
El precio más bajo de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) para el año ha sido 28.53. La comparación con los actuales 35.94 y 28.53 - 36.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CEFA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CEFA?
En el pasado, Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.95 y 10.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.95
- Open
- 35.94
- Bid
- 35.94
- Ask
- 36.24
- Low
- 35.94
- High
- 35.94
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 3.28%
- Cambio a 6 meses
- 12.81%
- Cambio anual
- 10.25%
- Act.
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8