CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
7.00 USD 0.10 (1.45%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CDRO para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.91 e o mais alto foi 7.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Codere Online Luxembourg, S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CDRO Notícias
Faixa diária
6.91 7.42
Faixa anual
5.75 8.76
- Fechamento anterior
- 6.90
- Open
- 6.91
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Low
- 6.91
- High
- 7.42
- Volume
- 211
- Mudança diária
- 1.45%
- Mudança mensal
- -15.15%
- Mudança de 6 meses
- -4.24%
- Mudança anual
- -12.17%
