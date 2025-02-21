通貨 / CDRO
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
6.99 USD 0.09 (1.30%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CDROの今日の為替レートは、1.30%変化しました。日中、通貨は1あたり6.91の安値と7.42の高値で取引されました。
Codere Online Luxembourg, S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.91 7.42
1年のレンジ
5.75 8.76
- 以前の終値
- 6.90
- 始値
- 6.91
- 買値
- 6.99
- 買値
- 7.29
- 安値
- 6.91
- 高値
- 7.42
- 出来高
- 325
- 1日の変化
- 1.30%
- 1ヶ月の変化
- -15.27%
- 6ヶ月の変化
- -4.38%
- 1年の変化
- -12.30%
