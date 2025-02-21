货币 / CDRO
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
7.02 USD 0.18 (2.50%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDRO汇率已更改-2.50%。当日，交易品种以低点6.88和高点7.36进行交易。
关注Codere Online Luxembourg, S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDRO新闻
- Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Codere Online shareholders approve all agenda items at AGM
- Codere Online: Turning Positive As Listing Concerns Are Resolved (Rating Upgrade)
- Codere Online Announces Filing of 2024 Annual Report on Form 20-F
- Codere Online shares hold as Q1 revenue tops estimates
- Stifel maintains Buy on Codere Online, target steady at $10
- Codere Online: Solid Performance Amid Ongoing Risks (NASDAQ:CDRO)
- Baron Global Advantage Fund Q4 2024 Shareholder Letter
日范围
6.88 7.36
年范围
5.75 8.76
- 前一天收盘价
- 7.20
- 开盘价
- 7.04
- 卖价
- 7.02
- 买价
- 7.32
- 最低价
- 6.88
- 最高价
- 7.36
- 交易量
- 351
- 日变化
- -2.50%
- 月变化
- -14.91%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- -11.92%
