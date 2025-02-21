Devises / CDRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
6.95 USD 0.04 (0.57%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CDRO a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.84 et à un maximum de 7.10.
Suivez la dynamique Codere Online Luxembourg, S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDRO Nouvelles
- Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Codere Online shareholders approve all agenda items at AGM
- Codere Online: Turning Positive As Listing Concerns Are Resolved (Rating Upgrade)
- Codere Online Announces Filing of 2024 Annual Report on Form 20-F
- Codere Online shares hold as Q1 revenue tops estimates
- Stifel maintains Buy on Codere Online, target steady at $10
- Codere Online: Solid Performance Amid Ongoing Risks (NASDAQ:CDRO)
- Baron Global Advantage Fund Q4 2024 Shareholder Letter
Range quotidien
6.84 7.10
Range Annuel
5.75 8.76
- Clôture Précédente
- 6.99
- Ouverture
- 7.07
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Plus Bas
- 6.84
- Plus Haut
- 7.10
- Volume
- 205
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- -15.76%
- Changement à 6 Mois
- -4.92%
- Changement Annuel
- -12.80%
20 septembre, samedi