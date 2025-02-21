시세섹션
통화 / CDRO
주식로 돌아가기

CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A

6.95 USD 0.04 (0.57%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CDRO 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.84이고 고가는 7.10이었습니다.

Codere Online Luxembourg, S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDRO News

일일 변동 비율
6.84 7.10
년간 변동
5.75 8.76
이전 종가
6.99
시가
7.07
Bid
6.95
Ask
7.25
저가
6.84
고가
7.10
볼륨
205
일일 변동
-0.57%
월 변동
-15.76%
6개월 변동
-4.92%
년간 변동율
-12.80%
20 9월, 토요일