통화 / CDRO
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
6.95 USD 0.04 (0.57%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CDRO 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.84이고 고가는 7.10이었습니다.
Codere Online Luxembourg, S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CDRO News
일일 변동 비율
6.84 7.10
년간 변동
5.75 8.76
- 이전 종가
- 6.99
- 시가
- 7.07
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- 저가
- 6.84
- 고가
- 7.10
- 볼륨
- 205
- 일일 변동
- -0.57%
- 월 변동
- -15.76%
- 6개월 변동
- -4.92%
- 년간 변동율
- -12.80%
20 9월, 토요일