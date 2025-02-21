QuotazioniSezioni
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A

6.95 USD 0.04 (0.57%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDRO ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.84 e ad un massimo di 7.10.

Segui le dinamiche di Codere Online Luxembourg, S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.84 7.10
Intervallo Annuale
5.75 8.76
Chiusura Precedente
6.99
Apertura
7.07
Bid
6.95
Ask
7.25
Minimo
6.84
Massimo
7.10
Volume
205
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
-15.76%
Variazione Semestrale
-4.92%
Variazione Annuale
-12.80%
