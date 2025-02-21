Валюты / CDRO
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
7.20 USD 0.40 (5.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDRO за сегодня изменился на -5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.05, а максимальная — 7.49.
Следите за динамикой Codere Online Luxembourg, S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.05 7.49
Годовой диапазон
5.75 8.76
- Предыдущее закрытие
- 7.60
- Open
- 7.43
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Low
- 7.05
- High
- 7.49
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- -5.26%
- Месячное изменение
- -12.73%
- 6-месячное изменение
- -1.50%
- Годовое изменение
- -9.66%
