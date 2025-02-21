Währungen / CDRO
CDRO: Codere Online Luxembourg, S.A
6.97 USD 0.02 (0.29%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CDRO hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.89 bis zu einem Hoch von 7.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Codere Online Luxembourg, S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CDRO News
Tagesspanne
6.89 7.10
Jahresspanne
5.75 8.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.99
- Eröffnung
- 7.07
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Tief
- 6.89
- Hoch
- 7.10
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- -15.52%
- 6-Monatsänderung
- -4.65%
- Jahresänderung
- -12.55%
