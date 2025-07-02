Moedas / CCB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCB: Coastal Financial Corporation
113.18 USD 2.81 (2.55%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCB para hoje mudou para 2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 110.00 e o mais alto foi 114.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Coastal Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCB Notícias
- CFO da Coastal Financial vende ações no valor de US$ 778 mil
- Coastal financial CFO Edwards sells $778k in shares
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.49%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.31%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Coastal Financial Corp stock hits all-time high at 109.0 USD
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.16%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.02%
- Coastal Financial stock hits all-time high at 106.49 USD
- Coastal Financial adds four executives to leadership team
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.59%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.00%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.12%
- Coastal Financial shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Coastal Financial earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Coastal Financial Corporation (CCB) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Bank of Hawaii (BOH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.03%
- Central Pacific Financial (CPF) Misses Q2 Earnings Estimates
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.38%
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.58%
- Coastal Financial Corp stock hits all-time high at 102.32 USD
Faixa diária
110.00 114.25
Faixa anual
51.49 118.00
- Fechamento anterior
- 110.37
- Open
- 110.13
- Bid
- 113.18
- Ask
- 113.48
- Low
- 110.00
- High
- 114.25
- Volume
- 111
- Mudança diária
- 2.55%
- Mudança mensal
- 0.31%
- Mudança de 6 meses
- 27.08%
- Mudança anual
- 110.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh