CCB: Coastal Financial Corporation

113.60 USD 1.79 (1.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCB ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.81 e ad un massimo di 116.37.

Segui le dinamiche di Coastal Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
112.81 116.37
Intervallo Annuale
51.49 118.00
Chiusura Precedente
115.39
Apertura
116.36
Bid
113.60
Ask
113.90
Minimo
112.81
Massimo
116.37
Volume
484
Variazione giornaliera
-1.55%
Variazione Mensile
0.68%
Variazione Semestrale
27.55%
Variazione Annuale
110.96%
20 settembre, sabato