Valute / CCB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CCB: Coastal Financial Corporation
113.60 USD 1.79 (1.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCB ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.81 e ad un massimo di 116.37.
Segui le dinamiche di Coastal Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCB News
- Coastal Financial Stock: Slashing The EPS Estimate And Downgrading To Sell (NASDAQ:CCB)
- Il CFO di Coastal Financial Edwards vende azioni per 778.000 dollari
- Coastal financial CFO Edwards sells $778k in shares
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.49%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.31%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.45%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Coastal Financial Corp stock hits all-time high at 109.0 USD
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.16%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.02%
- Coastal Financial stock hits all-time high at 106.49 USD
- Coastal Financial adds four executives to leadership team
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 1.59%
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.00%
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.12%
- Coastal Financial shares drop as Q2 earnings miss estimates
- Coastal Financial earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Coastal Financial Corporation (CCB) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Bank of Hawaii (BOH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.03%
- Central Pacific Financial (CPF) Misses Q2 Earnings Estimates
- Colombia stocks lower at close of trade; COLCAP down 0.38%
- Bay Commercial Bank (BCML) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.58%
Intervallo Giornaliero
112.81 116.37
Intervallo Annuale
51.49 118.00
- Chiusura Precedente
- 115.39
- Apertura
- 116.36
- Bid
- 113.60
- Ask
- 113.90
- Minimo
- 112.81
- Massimo
- 116.37
- Volume
- 484
- Variazione giornaliera
- -1.55%
- Variazione Mensile
- 0.68%
- Variazione Semestrale
- 27.55%
- Variazione Annuale
- 110.96%
20 settembre, sabato