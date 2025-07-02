通貨 / CCB
CCB: Coastal Financial Corporation
115.39 USD 5.02 (4.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCBの今日の為替レートは、4.55%変化しました。日中、通貨は1あたり110.00の安値と115.59の高値で取引されました。
Coastal Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
110.00 115.59
1年のレンジ
51.49 118.00
- 以前の終値
- 110.37
- 始値
- 110.13
- 買値
- 115.39
- 買値
- 115.69
- 安値
- 110.00
- 高値
- 115.59
- 出来高
- 535
- 1日の変化
- 4.55%
- 1ヶ月の変化
- 2.27%
- 6ヶ月の変化
- 29.56%
- 1年の変化
- 114.28%
