CCB: Coastal Financial Corporation

115.39 USD 5.02 (4.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCBの今日の為替レートは、4.55%変化しました。日中、通貨は1あたり110.00の安値と115.59の高値で取引されました。

Coastal Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
110.00 115.59
1年のレンジ
51.49 118.00
以前の終値
110.37
始値
110.13
買値
115.39
買値
115.69
安値
110.00
高値
115.59
出来高
535
1日の変化
4.55%
1ヶ月の変化
2.27%
6ヶ月の変化
29.56%
1年の変化
114.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K