CCB: Coastal Financial Corporation
110.37 USD 2.31 (2.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCB de hoy ha cambiado un 2.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 108.60, mientras que el máximo ha alcanzado 112.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coastal Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCB News
Rango diario
108.60 112.51
Rango anual
51.49 118.00
- Cierres anteriores
- 108.06
- Open
- 108.99
- Bid
- 110.37
- Ask
- 110.67
- Low
- 108.60
- High
- 112.51
- Volumen
- 246
- Cambio diario
- 2.14%
- Cambio mensual
- -2.18%
- Cambio a 6 meses
- 23.93%
- Cambio anual
- 104.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B