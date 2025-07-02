货币 / CCB
CCB: Coastal Financial Corporation
108.06 USD 0.95 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCB汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点106.50和高点109.06进行交易。
关注Coastal Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
106.50 109.06
年范围
51.49 118.00
- 前一天收盘价
- 109.01
- 开盘价
- 108.63
- 卖价
- 108.06
- 买价
- 108.36
- 最低价
- 106.50
- 最高价
- 109.06
- 交易量
- 269
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- -4.23%
- 6个月变化
- 21.33%
- 年变化
- 100.67%
