CCB: Coastal Financial Corporation
108.06 USD 0.95 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCB за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.50, а максимальная — 109.06.
Следите за динамикой Coastal Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CCB
Дневной диапазон
106.50 109.06
Годовой диапазон
51.49 118.00
- Предыдущее закрытие
- 109.01
- Open
- 108.63
- Bid
- 108.06
- Ask
- 108.36
- Low
- 106.50
- High
- 109.06
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -4.23%
- 6-месячное изменение
- 21.33%
- Годовое изменение
- 100.67%
