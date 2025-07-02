КотировкиРазделы
CCB: Coastal Financial Corporation

108.06 USD 0.95 (0.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCB за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.50, а максимальная — 109.06.

Следите за динамикой Coastal Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
106.50 109.06
Годовой диапазон
51.49 118.00
Предыдущее закрытие
109.01
Open
108.63
Bid
108.06
Ask
108.36
Low
106.50
High
109.06
Объем
269
Дневное изменение
-0.87%
Месячное изменение
-4.23%
6-месячное изменение
21.33%
Годовое изменение
100.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.