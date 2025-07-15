CotationsSections
CCB: Coastal Financial Corporation

113.60 USD 1.79 (1.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCB a changé de -1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 112.81 et à un maximum de 116.37.

Suivez la dynamique Coastal Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
112.81 116.37
Range Annuel
51.49 118.00
Clôture Précédente
115.39
Ouverture
116.36
Bid
113.60
Ask
113.90
Plus Bas
112.81
Plus Haut
116.37
Volume
484
Changement quotidien
-1.55%
Changement Mensuel
0.68%
Changement à 6 Mois
27.55%
Changement Annuel
110.96%
