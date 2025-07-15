통화 / CCB
CCB: Coastal Financial Corporation
113.60 USD 1.79 (1.55%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCB 환율이 오늘 -1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.81이고 고가는 116.37이었습니다.
Coastal Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CCB News
일일 변동 비율
112.81 116.37
년간 변동
51.49 118.00
- 이전 종가
- 115.39
- 시가
- 116.36
- Bid
- 113.60
- Ask
- 113.90
- 저가
- 112.81
- 고가
- 116.37
- 볼륨
- 484
- 일일 변동
- -1.55%
- 월 변동
- 0.68%
- 6개월 변동
- 27.55%
- 년간 변동율
- 110.96%
20 9월, 토요일