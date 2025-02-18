CotaçõesSeções
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.33 USD 0.07 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CARZ para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.33 e o mais alto foi 72.33.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CARZ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CARZ hoje?

Hoje First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) está avaliado em 72.33. O instrumento é negociado dentro de -0.10%, o fechamento de ontem foi 72.40, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CARZ em tempo real.

As ações de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF está avaliado em 72.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.54% e USD. Monitore os movimentos de CARZ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CARZ?

Você pode comprar ações de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) pelo preço atual 72.33. Ordens geralmente são executadas perto de 72.33 ou 72.63, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CARZ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CARZ?

Investir em First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF envolve considerar a faixa anual 41.10 - 73.93 e o preço atual 72.33. Muitos comparam 9.94% e 36.24% antes de enviar ordens em 72.33 ou 72.63. Estude as mudanças diárias de preço de CARZ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

O maior preço de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) no último ano foi 73.93. As ações oscilaram bastante dentro de 41.10 - 73.93, e a comparação com 72.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

O menor preço de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) no ano foi 41.10. A comparação com o preço atual 72.33 e 41.10 - 73.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CARZ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CARZ?

No passado First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 72.40 e 24.54% após os eventos corporativos.

Faixa diária
72.33 72.33
Faixa anual
41.10 73.93
Fechamento anterior
72.40
Open
72.33
Bid
72.33
Ask
72.63
Low
72.33
High
72.33
Volume
1
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
9.94%
Mudança de 6 meses
36.24%
Mudança anual
24.54%
