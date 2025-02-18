- 概要
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
CARZの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり72.33の安値と72.33の高値で取引されました。
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARZ News
よくあるご質問
CARZ株の現在の価格は？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株価は本日72.33です。-0.10%内で取引され、前日の終値は72.40、取引量は1に達しました。CARZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株は配当を出しますか？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの現在の価格は72.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.54%やUSDにも注目します。CARZの動きはライブチャートで確認できます。
CARZ株を買う方法は？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株は現在72.33で購入可能です。注文は通常72.33または72.63付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CARZの最新情報はライブチャートで確認できます。
CARZ株に投資する方法は？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFへの投資では、年間の値幅41.10 - 73.93と現在の72.33を考慮します。注文は多くの場合72.33や72.63で行われる前に、9.94%や36.24%と比較されます。CARZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの株の最高値は？
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの過去1年の最高値は73.93でした。41.10 - 73.93内で株価は大きく変動し、72.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの株の最低値は？
UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP(CARZ)の年間最安値は41.10でした。現在の72.33や41.10 - 73.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CARZの動きはライブチャートで確認できます。
CARZの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.40、24.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 72.40
- 始値
- 72.33
- 買値
- 72.33
- 買値
- 72.63
- 安値
- 72.33
- 高値
- 72.33
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 9.94%
- 6ヶ月の変化
- 36.24%
- 1年の変化
- 24.54%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8