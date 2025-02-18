クォートセクション
通貨 / CARZ
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.33 USD 0.07 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CARZの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり72.33の安値と72.33の高値で取引されました。

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

CARZ News

よくあるご質問

CARZ株の現在の価格は？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株価は本日72.33です。-0.10%内で取引され、前日の終値は72.40、取引量は1に達しました。CARZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株は配当を出しますか？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの現在の価格は72.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.54%やUSDにも注目します。CARZの動きはライブチャートで確認できます。

CARZ株を買う方法は？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFの株は現在72.33で購入可能です。注文は通常72.33または72.63付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CARZの最新情報はライブチャートで確認できます。

CARZ株に投資する方法は？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFへの投資では、年間の値幅41.10 - 73.93と現在の72.33を考慮します。注文は多くの場合72.33や72.63で行われる前に、9.94%や36.24%と比較されます。CARZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの株の最高値は？

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの過去1年の最高値は73.93でした。41.10 - 73.93内で株価は大きく変動し、72.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORPの株の最低値は？

UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP(CARZ)の年間最安値は41.10でした。現在の72.33や41.10 - 73.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CARZの動きはライブチャートで確認できます。

CARZの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、72.40、24.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
72.33 72.33
1年のレンジ
41.10 73.93
以前の終値
72.40
始値
72.33
買値
72.33
買値
72.63
安値
72.33
高値
72.33
出来高
1
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
9.94%
6ヶ月の変化
36.24%
1年の変化
24.54%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8