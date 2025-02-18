- Übersicht
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
Der Wechselkurs von CARZ hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.99 bis zu einem Hoch von 72.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CARZ heute?
Die Aktie von First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) notiert heute bei 72.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 72.40 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CARZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CARZ Dividenden?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF wird derzeit mit 72.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CARZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich CARZ-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) zum aktuellen Kurs von 72.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 72.19 oder 72.49 platziert, während 2 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CARZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CARZ-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF müssen die jährliche Spanne 41.10 - 73.93 und der aktuelle Kurs 72.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.73% und 35.98%, bevor sie Orders zu 72.19 oder 72.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CARZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Der höchste Kurs von UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) im vergangenen Jahr lag bei 73.93. Innerhalb von 41.10 - 73.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 72.40 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
Der niedrigste Kurs von UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) im Laufe des Jahres betrug 41.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 72.19 und der Spanne 41.10 - 73.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CARZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CARZ statt?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 72.40 und 24.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.40
- Eröffnung
- 71.99
- Bid
- 72.19
- Ask
- 72.49
- Tief
- 71.99
- Hoch
- 72.19
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 9.73%
- 6-Monatsänderung
- 35.98%
- Jahresänderung
- 24.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8