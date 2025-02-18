- Panorámica
CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF
El tipo de cambio de CARZ de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.33, mientras que el máximo ha alcanzado 72.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CARZ hoy?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) se evalúa hoy en 72.33. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 72.40 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CARZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF?
First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF se evalúa actualmente en 72.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.54% y USD. Monitoree los movimientos de CARZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CARZ?
Puede comprar acciones de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) al precio actual de 72.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 72.33 o 72.63, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CARZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CARZ?
Invertir en First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.10 - 73.93 y el precio actual 72.33. Muchos comparan 9.94% y 36.24% antes de colocar órdenes en 72.33 o 72.63. Estudie los cambios diarios de precios de CARZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
El precio más alto de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) en el último año ha sido 73.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.10 - 73.93, una comparación con 72.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?
El precio más bajo de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) para el año ha sido 41.10. La comparación con los actuales 72.33 y 41.10 - 73.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CARZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CARZ?
En el pasado, First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.40 y 24.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 72.40
- Open
- 72.33
- Bid
- 72.33
- Ask
- 72.63
- Low
- 72.33
- High
- 72.33
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 9.94%
- Cambio a 6 meses
- 36.24%
- Cambio anual
- 24.54%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8