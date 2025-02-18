CotizacionesSecciones
Divisas / CARZ
Volver a Acciones

CARZ: First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF

72.33 USD 0.07 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CARZ de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.33, mientras que el máximo ha alcanzado 72.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARZ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CARZ hoy?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) se evalúa hoy en 72.33. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 72.40 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CARZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF?

First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF se evalúa actualmente en 72.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.54% y USD. Monitoree los movimientos de CARZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CARZ?

Puede comprar acciones de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF (CARZ) al precio actual de 72.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 72.33 o 72.63, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CARZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CARZ?

Invertir en First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.10 - 73.93 y el precio actual 72.33. Muchos comparan 9.94% y 36.24% antes de colocar órdenes en 72.33 o 72.63. Estudie los cambios diarios de precios de CARZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

El precio más alto de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) en el último año ha sido 73.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.10 - 73.93, una comparación con 72.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP?

El precio más bajo de UNITED STATES OIL & DEVELOPMENT CORP (CARZ) para el año ha sido 41.10. La comparación con los actuales 72.33 y 41.10 - 73.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CARZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CARZ?

En el pasado, First Trust S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 72.40 y 24.54% después de las acciones corporativas.

Rango diario
72.33 72.33
Rango anual
41.10 73.93
Cierres anteriores
72.40
Open
72.33
Bid
72.33
Ask
72.63
Low
72.33
High
72.33
Volumen
1
Cambio diario
-0.10%
Cambio mensual
9.94%
Cambio a 6 meses
36.24%
Cambio anual
24.54%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8